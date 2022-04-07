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الجيش السوري يدك "النصرة" بعدة مناطق والطيران الحربي يغير على الدواعش

الجيش السوري يدك
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

استهدف الجيش السوري بمدفعيته الثقيلة مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه، رداً على اعتداءات الإرهابيين على نقاط عسكرية بمنطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد، بينما أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك على مواقع لجماعة "داعش" الإرهابية في البادية الشرقية.

العالم - سوريا

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية السورية عن مصدر ميداني قوله إن أن وحدات الجيش السوري العاملة بريف حماة الشمالي، دكت برمايات مدفعية مواقع للإرهابيين في السرمانية بسهل الغاب الشمالي الغربي.

كما دكت الوحدات العاملة بريف إدلب، مواقع للمجموعات الإرهابية ونقاط تمركزها في البارة وسفوهن وفليفل، بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفي معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي.

وأوضح المصدر أن الجيش رد بهذه الضربات من مدفعيته الثقيلة، على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاعي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي من منطقة خفض التصعيد، باعتداءاتها المتكررة على نقاط عسكرية.

وفي البادية الشرقية، بيَّن مصدر ميداني أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، شن أمس العديد من الغارات على مواقع لجماعة داعش في عدة قطاعات من البادية، موضحا أن الغارات دمرت مخابئ لخلايا داعش ما بين منطقتي السخنة في بادية حمص الشرقية والرصافة جنوب غربي الرقة.

من جانبها، كشفت مصادر إعلامية معارضة أن الطيران الروسي نفذ أمس أكثر من 40 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية الرصافة والسخنة وبادية دير الزور، وهي الحصيلة الأكبر للغارات على الأراضي السورية منذ قرابة الشهر.

وأوضحت أن الطيران الروسي نفذ نحو 10 ضربات جوية، استهدف خلالها مواقع يتحصن ويتوارى بها مسلحو جماعة داعش في باديتي الرصافة والسخنة بريفي الرقة وحمص.

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