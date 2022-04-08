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'قسد' تنشر مضادات أرضية في الرقة والحسكة

'قسد' تنشر مضادات أرضية في الرقة والحسكة
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

نشرت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مضادات أرضية على امتداد خطوط التماس مع مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" الموالي لتركيا، شمال الحسكة وشمال الرقة، بهدف التصدي للمسيرات التركية، التي تستهدف بين الحين والآخر مواقع "قسد" وتجمعاتهم.

العالم - سوريا

وقالت "تنسيقيات" المسلحين إن تحركات "قسد" الجديدة، تهدف إلى حماية مواقعها وقياداتها من الاستهدافات الجوية التركية المتكررة، والتي زادت في الآونة الأخيرة.

وأوضحت، أن المضادات التي أرسلتها "قسد" على خطوط الجبهات هي من عيار 21 و14.5، وأن عدد المضادات التي جرى نشرها بمحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي 9 سيارات، وفي بلدتي تل تمر وأبو راسين شمال محافظة الحسكة بلغ إلى الآن نحو 11 مضادا أرضيا.

وأضافت "التنسيقيات"، أن المضادات جرى نشرها بعيدا عن نقاط وخطوط تمركز مسلحي "قسد" وذلك لتجنب إلحاق الأضرار بهم وبعتادهم في حال تم استهدافها من قبل الطيران المسير التركي.

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'قسد' تنشر مضادات أرضية في الرقة والحسكة