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انتصارًا للقدس والأقصى..

حركة حماس تدعو للمشاركة في "جمعة الفجر العظيم"

حركة حماس تدعو للمشاركة في
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعت حركة "حماس"، اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في جمعة الفجر العظيم غدًا الجمعة، "انتصارًا للقدس والأقصى، ورفضًا لقرارات الاحتلال وتدخّلاته السافرة في شعائرنا الدينية".

العالم - فلسطين

وقالت "الحركة"، في بيان صحفي: " إننا ندعو جماهير شعبنا في أماكن وجوده كافة، للخروج في هذه الجمعة المباركة من أيّام الشهر الفضيل، بكل قوّة وإصرار، لنجدّد تمسّكنا بحقوقنا المشروعة كافة، ولحماية القدس والأقصى من خطر الاستيطان والتهويد وإجرام المستوطنين والمتطرّفين الصهاينة".

وبعثت "الحركة" بتحية الفخر والاعتزاز لجماهير الشعب الفلسطيني، بكل مكوّناته وأطيافه، التي خرجت في الأسابيع الماضية تلبية لحملة الفجر العظيم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أشهر حملة شعبية واسعة لحث الفلسطينيين على أداء صلاة الفجر في المساجد، أطلق عليها اسم "الفجر العظيم"؛ دفاعا عن المقدسات الإسلامية، ولحمايتها من أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وانطلقت الحملة من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وبالتحديد من المسجد الإبراهيمي، في تشرين الثاني/ نوفمبر2020م؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالحرم واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الصلوات التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمَّت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

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انتصارًا للقدس والأقصى.. حركة حماس تدعو للمشاركة في "جمعة الفجر العظيم"

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