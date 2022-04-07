أسباب ستجعلك تتناولين الخيار قبل النوم

العالم - منوعات





بما أن الخيار قليل السعرات الحرارية ولديه القدرة على حرق الدهون، لا تقلقي من زيادة وزنك واكتشفي ما هي الأسباب وراء تناول الخيار قبل النوم وما هي ايجابياته المتعددة.

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وتناوله قبل النوم يمنع العطش ويرطب الجسم، يساعد على التخلص من السموم والفضلات فبعد تناول مأكولات غير مفيدة خلال النهار من الضروري أن نتخلص من كل ما هو غير صحي وغير مفيد. احتواؤه على نسبة كبيرة من المياه تحمي بشرتك من الجفاف، تحافظ على صحتها من آثار التقدم في السن، تقاوم التجاعيد وتساعد على الوقاية من ظهور البثور بسبب غناها بمضادات الاكسدة.



يعتبر الخيار من أفضل الخضروات لعلاج مشاكل الهضم واضطرابات المعدة لأنه يحتوي على مكونات غذائية تعزز مناعة الجسم وتساعد على النوم المريح.



بالاضافة الى الألياف والمعدلات العالية من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه وللمحافظة على صحة جيدة والشعور بالشبع لمدة طويلة.



وأخيرا، من أهم فوائد الخيار هو تطهير الفم من الميكروبات التي تسبب رائحة مزعجة أثناء النوم وفي الصباح. يمكنكم اذا تناول سلطة الخيار للعشاء، شرب عصير الخيار الذي يحتوي على الفوائد كاملة أو ادخال هذا المكون في وجباتك اليومية للاستفادة من كل عناصره الغذائية.