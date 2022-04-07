وزير الصحة الايراني: التصنيع المحلي للأدوات الطبية سيغني البلاد عن الاستيراد

العالم- ايران

واضاف عين اللهي في تصريحات ادلى بها لدى تفقده مقر شركة "مبنا" الايرانية الكبرى في محافظة البرز المحاذية لطهران ان هذه الشركة تبذل جهودا مضنية في صنع اجهزة الاشعة المقطعية واجهزة الرنين المغناطيسي، مشيدا بهذه الجهود.

وتابع : ان انتاج الاجهزة والادوات الطبية ذو تكلفة عالية والحظر المفروض تسبب بخلق المشاكل لنا في هذا المجال وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية فنحن يجب علينا ان نحقق الاكتفاء الذاتي ولا نتأثر بالتهديدات والضغوط.

وأشار وزير الصحة الايراني الى جهود شركة "مبنا" اثناء ذروة شيوع جائحة كورونا قائلا "في بعض الدول قد توفي بعض المرضى بسبب نقص الاوكسجين لكن في بلادنا لم يواجه أي مريض مثل هذه المشكلة بسبب جهود اخصائينا وخبرائنا.