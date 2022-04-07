الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي ينقل صلاحياته الى مجلسِ قيادة رئاسي

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ركلة جزاء "عجيبة" تشعل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي

مؤسسة لحقوق الإنسان تدعو لحماية الطفل الفلسطيني من التحديات

بالفيديو.. هل سيكون للقرار الذي اتخذه هادي أثره في عملية التفاوض؟

ليبيا: صوان يتهم الدبيبة باستغلال أموال الدولة لدعم المجموعات المسلحة

انتصارًا للقدس والأقصى.. حركة حماس تدعو للمشاركة في "جمعة الفجر العظيم"

يمكنك ممارسة هذه التمارين الرياضية خلال شهر رمضان بدون قلق