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بالفيديو.. ركلة جزاء "عجيبة" تشعل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أثارت ركلة الجزاء التي نفذها المدافع البرازيلي سابينو وتسببت في خروج فريقه سبورتس ضد سالجاليرو، الأربعاء، بربع نهائي بيرنامبوكانو، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

العالم - منوعات

انتهت المباراة في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما قبل أن يلجأ الطرفان لركلات الترجيح التي صبت لمصلحة فريق سالجاليرو وضمن تأهله لدور نصف النهائي من المسابقة.

لكن الأنظار انصبت على المدافع سابينو الذي تصدى لتنفيذ إحدى ركلات الترجيح بطريقة مثيرة للسخرية.

وبعد تأخير طويل في تنفيذ الركلة عقب سلسلة من الخطوات القصيرة للوصول إلى الكرة، قفز سابينو وركل الكرة بعيدا عن قائم المرمى.

طريقة تنفيذ الركلة الفاشلة أثارت سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تندروا حول الوقت الطويل لتنفيذ الركلة، وسأل أحدهم، "هل نفذ سابينو ركلة الجزاء أم أنه ما زال يمشي بالكرة؟".

فيما قالت مشجعة رياضية أخرى إنها تخشى وجود أشخاص تمكنوا للتو من الضحك على هذه الخطوة.

وأمضى سابينو ليلة صعبة مع فريقه، خاصة وأنها النكسة الثانية للفريق خلال أربعة أيام، إذ خسر "سبورت" الأحد الماضي نهائي كوبا دو نورست أمام فورتاليزا.

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