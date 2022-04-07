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إحتدام المنافسة بين ماكرون ولوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أربعة أيام على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتضاءل مع اقتراب موعدها الفارق بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، إذ تتوقع جميع استطلاعات الرأي منذ أسابيع تأهلهما في الدورة الأولى.

العالم - خاص بالعالم

ويتقدم ماكرون بخمس نقاط على لوبان ،لكن تلك الانتخابات لا تثير اهتماما لدى الفرنسيين وتخيم نسبة امتناع قياسية عن التصويت على الاقتراع بحسب استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أنها قد تبلغ حوالي ثلاثين بالمئة.

ويكثف المرشحون الاثني عشر للانتخابات الرئاسية في فرنسا تحركاتهم في اليوم ما قبل الأخير من الحملة مع اقتراب اقتراع يشهد يوميا تراجع الفارق بين ماكرون ومارين لوبن التي تخوض السباق الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف:"المشروع الذي أقدمه هو مشروع جاد، اشتغلت على مشروعي لمدة خمس سنوات وقمت بعرضه على المختصين من المحامين وكبار موظفي الدولة ليتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة".

واستفاد ماكرون،الذي يوصف بانه رئيس الاغنياء، من الحرب في أوكرانيا بسبب الالتفاف حول الحكومة في فترات الأزمات.

خلال الحرب الأوكرانية الروسية، حاول ماكرون تقديم نفسه على أنه زعيم في زمن الحرب، سعيا نحو رأب صورته المهتزة بأعين الرأي العام الفرنسي بشكل عام وناخبيه على وجه الخصوص، ممن ينتقدون عدم إيفائه بوعوده التي قطعها قبل خمس سنوات.

وقد شن ماكرون هجوما في الأيام الماضية على لوبان وطرح نفسه بمثابة حصن أمام المتطرفين اليمينيين. ويشدد أيضا على توجهاته الأوروبية خلافا لمرشحة اليمين المتطرف.

وندد أيضا بمراعاة فلاديمير بوتين من قبل بعض المرشحين من دون تسميتهم.هذا وواجه مرشحا اليمين المتطرف مارين لوبان وإيريك زمور وكذلك ميلنشون انتقادات بسبب مواقفهم المؤيدة لروسيا.

منافسة بين المرشحين الأوفر حظا ايمانويل ماكرون ومارين لويان قد يضاف إليها أيضا مرشح اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون (حزب فرنسا الأبية)، الذي يقدم نفسه على أنه الرجل الثالث بالاقتراع.

ومن المرشحين المثيرين للجدل إريك زمور الذي يدافع عن برنامج راديكالي لمحاربة الهجرة مع نظرة ليبرالية للاقتصاد،و يوصف خطابه بأنه يميني متطرف أكثر من مارين لوبان، ويصل في حديثه عن الى حد وضع الإسلام والإسلاموية على نفس المستوى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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