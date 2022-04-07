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روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات أواخر آذار/مارس في اسطنبول والتي رحبت بها موسكو

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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