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لافروف: كييف عرضت على موسكو مسودة اتفاق سلام تحتوي عناصر "غير مقبولة" لكن روسيا ستواصل المحادثات رغم ذلك وستضغط لتحقيق مطالبها

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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