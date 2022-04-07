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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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محمد البخيتي: كنا على وشك اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل العدوان بيوم واحد فلماذا اليوم يتخذونها باختيار أميركي سعودي
محمد البخيتي: اختيار رشاد العليمي كرئيس للمجلس الجديد لأنه رجل أميركا وهو الوحيد الذي لم يبد حرجا في تمرير مادة تشرعن التواجد الأميركي باليمن
عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي: خطوة إنشاء مجلس قيادة رئاسي فاجأت الجميع
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: شعبنا اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة من جهة غير شرعية خارج حدود وطنه
محمد عبدالسلام: طريق السلام هو بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة
ارتفاع عدد ضحايا الجريمة التي ارتكبت في الحرم الرضوي بمشهد المقدسة شمال شرق ايران الى شهيدين بعد استشهاد رجل دين آخر متأثرا بإصابته
كييف تدعو موسكو لـ"خفض عدوانيتها" في المفاوضات بعد اتهام روسيا أوكرانيا بالتراجع عن اقتراحات قدمتها خلال محادثاتهما أواخر مارس في اسطنبول
لافروف: كييف عرضت على موسكو مسودة اتفاق سلام تحتوي عناصر "غير مقبولة" لكن روسيا ستواصل المحادثات رغم ذلك وستضغط لتحقيق مطالبها
روسيا تتهم أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات أواخر آذار/مارس في اسطنبول والتي رحبت بها موسكو
رويترز عن مسؤولين أمريكيين: إصابة عسكريين أمريكيين اثنين إثر هجوم صاروخي على قاعدة في شرق سورية
ارتفاع عدد ضحايا الجريمة التي ارتكبت في الحرم الرضوي بمشهد المقدسة شمال شرق ايران الى شهيدين بعد استشهاد رجل دين آخر متأثرا بإصابته
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش
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