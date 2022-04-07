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محمد عبدالسلام: طريق السلام هو بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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