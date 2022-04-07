البرلمان الأوروبي يطالب بحظر فوري على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا

العالم ـ أوروبا

وحسب "فرانس برس"، صوّت 513 نائبًا أوروبيًا تأييدًا للقرار، فيما صوّت 22 ضدّه وامتنع 19 عن التصويت.

وعلّقت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قائلةً "إنها لحظة مهمة جدًا ومرحلة ذي معنى. إن موقف البرلمان واضح ويُرسل أقوى رسائل الدعم إلى الذين يتواجدون على خطّ المواجهة".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45 % من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية. وتتم مناقشة إجراءات هذه الحزمة الخامسة من العقوبات حاليًا بين ممثلي الدول الأعضاء.

ويطالب البرلمان بالمضي قدمًا لكن فرض حظر محتمل على النفط الروسي (25% من إجمالي واردات النفط الأوروبية) والغاز الروسي (45% من الإجمالي) هو موضوع مناقشات مريرة بين الدول الأعضاء، وقد أعربت برلين علنًا عن تردّدها. ومن المقرر أن يناقش هذا الموضوع الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.

هذا وأكد رئيس شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة، جان بيير كلامادير، في وقت سابق من اليوم، أن التخلي عن الغاز الروسي سيكون له "تأثير واسع النطاق" على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الصناعة الأوروبية.

وحذر كلامدير على قناة "بي إف إم" التلفزيونية، قائلا: "إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، فقد نجد بديلا لنصف الواردات على المدى القصير، لكن الباقي سيتعين تعويضه عن طريق خفض الاستهلاك، خاصة في القطاعات الصناعية".