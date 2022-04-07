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الإحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس " أبو كويك"

الإحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

إعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي القيادي في حركة حماس "حسين أبو كويك" بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب ئ في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن قوات الاحتلال دهمت صباح اليوم بلدة بيتونيا حيث يقطن أبو كويك ومن ثم اعتقلته من منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أبو كويك أكثر من مرة وهددته بالاعتقال على خلفية مواصلته المشاركة في الفعاليات والأنشطة الوطنية.

ويعدّ أبو كويك من القيادات البارزة في حركة حماس بالضفة الغربية، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث أطلقت طائرة حربية قذائف على مركبته الشخصية، أدت لاستشهاد زوجته وثلاثة من أطفاله.

وأمضى أبو كويك ما لا يقل عن 11 عاما في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، برفقة 417 آخرين من أبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويواصل الاحتلال استهدافه لقيادات وكوادر حركة حماس بالضفة الغربية، بهدف تغييبهم عن المشهد الفلسطيني، وقد تصاعدت حدة الاعتقالات والاستدعاءات لهم قبيل إحياء الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة في 14 ديسمبر الماضي.

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على أعتاب يوم القدس العالمي.. الإحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس " أبو كويك"

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