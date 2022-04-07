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الكاظمي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره

الكاظمي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، ان التكاتف الاجتماعي والجهوزية المتواصلة للقوات الأمنية ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات "داعش"، فيما شدد على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره.

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل، بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث غانلي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير التعاون الأمني، ولاسيما في مجالي مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكد الكاظمي أن "التكاتف الاجتماعي والجهوزية المتواصلة لقواتنا الأمنية البطلة ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف العراقيين"، مشددا "على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره ورصد منطلقات وجوده، من خلال تحديد الأسباب الفكرية والاقتصادية لظاهرة الجماعات المسلحة التكفيرية، ومجابتها عبر آليات الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية".

من جانبه، هنأ السفير الأسترالي لشؤون مكافحة الإرهاب، "الحكومة العراقية على نجاحاتها المتواصلة في محاربة الإرهاب سواء على الأرض العراقية أو عبر الجهد الاستخباري الخارجي"، مؤكد "دعم حكومته للعراق والتطلع إلى المزيد من التعاون الأمني بين البلدين".

وشهد اللقاء مناقشة دور العراق الإقليمي، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

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