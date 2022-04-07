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ستولتنبرغ: الناتو وحلفاؤه وفروا دعما كبيرا وتدريبا للعشرات من الجيش الأوكراني

ستولتنبرغ: الناتو وحلفاؤه وفروا دعما كبيرا وتدريبا للعشرات من الجيش الأوكراني
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا، قائلا: توافقنا على زيادة تعاوننا في كل المجالات.

العالم ـ أوروبا

وأضاف ستولتنبرغ: "العقوبات التي تم فرضها على روسيا غير مسبوقة وتؤثر على آلة الحرب الروسية".

وتابع: سنناقش مفهوم الأمن الاستراتيجي في مؤتمر مدريد في يونيو المقبل.

وكان البرلمان الأوروبي دعا في قرار تبناه الخميس إلى فرض حظر "شامل وفوري" على واردات "النفط والوقود النووي والفحم والغاز" من روسيا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.

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