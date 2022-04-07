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أمين عام حلف الناتو: العقوبات التي تم فرضها على روسيا غير مسبوقة

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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