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الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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