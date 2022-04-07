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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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روسيا تؤكد مواصلة "الدفاع عن مصالحها بكل السبل القانونية" بعد تعليق عضويتها في مجلس حقوق الانسان
الخارجية الروسية: إدراج 228 أسترالياً على القائمة السوداء بينهم رئيس الوزراء وحظر دخول وزيري الخارجية والدفاع الأستراليين إلى أراضي روسيا
امير عبداللهيان: إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم على الجانب الأمريكي أن يتخذ مقاربة واقعية بدلاً من الإسراف والبطء والعرقلة
وزير الخارجية الايراني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصربي ان الدبلوماسية والحوار يشكلان الحل الحقيقي للحرب في اوكرانيا
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره الصربي تناولت القضايا الاقليمية والدولية لاسيما أزمة اوكرانيا ومحادثات فيينا
93 بلدا صوتوا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و24 بلدا صوتوا ضده وامتناع 58 دولة عن التصويت
رئيس مجلس النواب اللبناني يقول إن المجلس مستعد لإقرار التشريع والإصلاحات اللازمة من أجل نجاح برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الخارجية الصينية: لا خيار أفضل من الاتفاق النووي ومحادثات فيينا دخلت مرحلتها النهائية ولا زالت هناك بضعة قضايا عالقة
مراسل العالم: المحكمة العليا الباكستانية تحدد يوم الاحد المقبل 9 نيسان موعداً لعقد جلسة الجمعية الوطنية لإجراء التصويت على مقترح حجب الثقة
رئيس مجلس النواب اللبناني يقول إن المجلس مستعد لإقرار التشريع والإصلاحات اللازمة من أجل نجاح برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش
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