سوريا والعراق تعرضتا لخرق فظ للقانون الدولي من دول الغرب

العالم - سوريا

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء، فقد لفت الموقع إلى أن من يريد اتهام روسيا عليه أن يدين أولاً اعتداءات الولايات المتحدة على هذه الدول وغيرها وأن يدين ممارسات كتيبة ازوف والقطاع اليميني المتطرف في أوكرانيا.

ونبه الموقع في تحليل اليوم إلى أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا وحملات التخويف الجارية منها تصبان لصالح واشنطن وتجعل أوروبا تابعة بشكل أكبر للولايات المتحدة.

وحذر الموقع من أن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا مدمرة لأوروبا وليس العكس مشيراً إلى أن سكان أوروبا يعانون منذ عدة أسابيع من ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة وهناك نقص بالمواد الغذائية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت الموقع إلى أن الحملات الهيستيرية المعادية لروسيا لم تظهر خلال الاعتداءات التي قامت بها الولايات المتحدة سابقا على سوريا وليبيا والعراق ويوغسلافيا السابقة.