إنجازات إيران النووية على أعتاب اليوم الوطني للتقنية النووية

العالم – من إيران

بعد أكثر من أربعة عقود من انتصار الثورة الإسلامية، أصبحت الجمهورية الإسلامية اليوم ومن خلال الاعتماد على خبراءها وعلمائها، واحدة من البلدان التي تمتلك التقنية والمعرفة النووية السلمية.



وعلى الرغم من المؤامرات وإجراءات الحظر نجد أن العلماء الإيرانيين قد حققوا إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والزراعة والفيزياء النووية.

ویوم الـ9 من نیسان/أبريل هو اليوم الوطني للتقنية النووية في التقويم الرسمي للجمهورية الإسلامية في إيران. تمت تسمية هذا اليوم بمناسبة إعلان توصل إيران للتقنية السلمية لتخصيب اليورانيوم وإطلاق سلسلة تخصيب كاملة في نطنز وذلك في الـ 9 من نيسان/أبريل 2007.

تعد التقنية النووية إحدى أهم التقنيات الإستراتيجية في إيران التي حظيت بإهتمام كبير من قبل العلماء والخبراء الإيرانيين في السنوات التي أعقبت إنتصار الثورة الإسلامية.

تعد إيران حالياً واحدة من الدول التي تتمتع بحيازة دورة وقود نووي. وتمتلك إيران القدرة على إستكشاف اليورانيوم واستخراج وإنتاج الكعكة الصفراء وتحويلها لإستخدامها في إنتاج الوقود ومجمعات الوقود.

قام العلماء الإيرانيون بتوطين تقنية إنتاج أكثر من 50 نوعًا من الأدوية المشعة، وإن المعرفة بصناعة هذه الأدوية المشعة، التي تستخدم في تشخيص الأمراض وعلاجها، متاحة فقط في 5 دول على الصعيد العالمي. في الوقت الحاضر، تتمتع إيران بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية المشعة.

حققت إيران أيضاً إنجازات مهمة في مجال الزراعة عبر إستخدام التقنية النووية، والتي تتمثل في تحسين الخصائص الكمية والنوعية للتربة والمياه والمنتجات الزراعية والبستانية والحيوانية وذلك عبر إستخدام التقنية النووية.

تحقق التقدم النووي الإيراني في وقت تعرضت فيه إيران لأشد الأعمال العدائية، بما في ذلك الحظر والإغتيالات والعمليات التخريبة والهجمات الإلكترونية والعراقيل الغربية.

شارك الدكتور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أعتاب إحياء اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران، في مقابلة حصرية مع قناة العالم.

إسلامي: الصناعة النووية الإيرانية، هي صناعة إيرانية بالكامل وليس لأي دولة أجنبية نصيب فيها. سنكشف في اليوم الوطني للتقنية النووية عن 9 إنجازات نووية جديدة.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا أن إيران ليس لديها أية إنحرافات في برنامجها النووي. تمارس الوكالة أقصى قدر من الرقابة التي لم يسبق لها في التاريخ في إيران، كما نجد أنه ليس لديها مفتشون في أي بلد بقدر ما لديها في بلادنا.

الدكتور محمد إسلامي: يتم تحديد قدرات التخصيب وفقاً لإحتياجات البلاد ويجري تشغيل خط إنتاجنا بنفس المستوى الذي تعرفه الوكالة وتحت إشرافها ووفقاً لمعاييرها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني"إيران أوفت بكل إلتزاماتها بحسن نية فيما تنصل الجانب الغربي من الإلتزام بتوقيعه. على الغرب الوفاء بوعوده وتنفيذ كل ما تنص عليه خطة العمل الشاملة المشتركة".

وحول مستوى المعرفة النووية في إيران عالميا، أكد الدكتور سيد پژمان شیرمردي، نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير التنفيذي لشركة تتطبيقات الأشعة فانه يوجد في ايران الكثير من المجالات التي وصلت اليها دول متقدمة وصلت اليها ايران وبلغت مستواها.

وأضاف شیرمردي وفيما يتعلق بالوقود النووي فان ايران تعد من الدول الـ13 في العالم وفيما يتعلق بالمفاعلات النووية نقول ان ايران هي إحدى الدول الـ31 عالميا.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

- الدكتور سيد پژمان شیرمردي، نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير التنفيذي لشركة تتطبيقات الأشعة.

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