الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية: إدراج 228 أسترالياً على القائمة السوداء بينهم رئيس الوزراء وحظر دخول وزيري الخارجية والدفاع الأستراليين إلى أراضي روسيا

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الاموال الایرانیة المجمدة

غزة..الحصار يؤدي إلى وفاة آلاف من مرضى السرطان

وزير نفط العراق: مساع لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق

قبة مسجد عش طائر اللقلق في مدينة بنجول التركية

وسائل إعلام بريطانية تفجر فضيحة مدوية لسفارة الإمارات في لندن

تسوية أوضاع السوريين المطلوبين متواصلة في المناطق المحررة