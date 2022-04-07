الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الاموال الایرانیة المجمدة

العالم- ايران

وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا)، فانه بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه تم تحديد الإطار اللازم للافراج عن جزء كبير من الاموال الايرانية المجمدة.

وينص الاتفاق على ارسال الأموال المجمدة الى حسابات إيرانية خلال فترة زمنية محددة في غضون أسابيع قليلة.

وسيتم تحويل 7 مليارات دولار إلى حسابات إيران، مما يشير إلى ازالة القيود المصرفية المفروضة على ايران بشكل تدريجي.

وأعلن بعض النشطاء الإعلاميين يوم امس الاربعاء عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخرًا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا.

والاتفاق الجديد للافراج عن الاموال الايرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الاسابيع الاخيرة.