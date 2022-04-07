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مجمع علماء الدين المناضلين يندد بجريمة الطعن في العتبة الرضوية المقدسة

مجمع علماء الدين المناضلين يندد بجريمة الطعن في العتبة الرضوية المقدسة
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم مجمع علماء الدين المناضلين حجة الاسلام غلام رضا مصباحي مقدم ان المجمع يندد بجريمة الطعن في العتبة الرضوية المقدسة، معتبرا ان الحادث يثبت النزعة الوحشية الناجمة عن الافكار التكفيرية.

العالم- ايران

واضاف مصباحي مقدم اليوم الخميس في تصريح لوكالة ارنا، ان الجريمة التي وقعت في المرقد الرضوي واستهدفت خلالها ثلاثة من رجال الدين تثبت النزعة الوحشية الناجمة عن الافكار التكفيرية.

واضاف من يتشدق بحقوق الانسان عليه ان يندد بهذه الجريمة واضاف ان رجال الدين الثلاثة الذين وقعوا ضحية جريمة الطعن في الروضة الرضوية كانوا من الطلاب الجهاديين البارزين والمخلصين في مدينة مشهد.

وتابع انه قد يكون هناك البعض يعمل على اثارة الخلافات بين الشيعة والسنة من خلال ارتكاب مثل هذه الجرائم داعيا جميع الاطراف في ايران الى التحلى باليقظة.

يذكر ان جريمة الطعن بالسكين المروعة التي طالت 3 رجال دين قبل يومين في مشهد المقدسة ادى الى استشهاد كل من حجة الاسلام اصلاني وحجة الاسلام دارابي و اصابة حجة الاسلام باكدامن.

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