الحوثي: من تم انتخابهم في "مجلس رئاسي" مجرد كمبارس

العالم - خاص بالعالم

وأكد الحوثي ردا على سؤال مراسل العالم حول تشكيل ما يسمى "المجلس الرئاسي" من قبل السعودية و منصور هادي، على من تم انتخابهم مجرد كمبارس يعملون مع السعودية ونصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة وقال ان هذه الخطوة لا تقدم ولا تؤخر وهدفها شرعنة استمرار العدوان على اليمن.

وقال الحوثي: "اقول لهم، لا صلاحية لكم حتى تمنحوا الصلاحية لاحد، ولو كانت لديك صلاحية لما منحتوها لاحد، هذا شيء معروف، المعروف الشيء الاخر، ان الشعب اليمني عندما يواجه ويواجه عدو انتم بالنسبة لكم كمبارس، لا تساوي شيء بالنسبة له، ياخذك اينما يريد، يرفعك، ينزلك، هذا الامر لديه طبيعي، لا يمكن لعدو اتى ليقتلك سبع سنوات، ان يبحث لك الخيرة ليضعها لك في التحاور معك".

وتابع: "لا يمكن لعدو يقتلك سبع سنوات ويحاصرك ثم يبحث عن ما هو الشيء الذي ممكن للشعب اليمني ان يرتاح له، ويذهب للاتيان به، كل ما في الامر شيء واضح ولبعة واضحة، كما تحدثوا الاخوة قبلي، ولا نحتاج الى تعليق كثير على هذه لانها بالنسبة لنا نعتبرها تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ونحن لانرضى لانفسنا ان نتدخل في مشاكل السعودية الداخلية، هذه مشاكلهم، نحن لا نريد ان نتدخل مثلهم في الشؤون الداخلية، ونعتبر ان كل من اتى هناك تابع للمملكة العربية السعودية، ومن المفترض ان تمنحهم السعودية التابعية وليست هناك فائدة من الاطالة ونحن ايضا نطول ونعرف اللعبة يشترون رعد وبرق وحدهم".

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