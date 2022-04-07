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محمد علي الحوثي ينصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة مؤكدا ان تشكيل مجلس رئاسي خطوة لا تقدم ولا تؤخر وهدفها شرعنة العدوان على اليمن

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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