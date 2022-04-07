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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: 5 اصابات بينها 3 خطيرة بعملية اطلاق نار وسط تل ابيب
يديعوت احرنوت: خمس اصابات في عملية اطلاق النار في تل ابيب ثلاثة من بينها خطيرة
مراسل العالم: إعلام الإحتلال يتحدث عن خمس اصابات في عملية اطلاق نار وسط تل ابيب
إعلام الإحتلال الاسرائيلي: 3 قتلى في عملية مزدوجة وسط مدينة تل أبيب وطائرات مروحية تشارك في ملاحقة منفذي العملية
مراسل العالم: اصابات باطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل ابيب
رويترز: الكويت تبلغ مكتب رئيس الوزراء اللبناني بعودة السفير الكويتي إلى لبنان قبل نهاية الأسبوع
الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا
مراسل العالم:رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن يعلن تحرير (26) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية في جبهة مأرب
محمد علي الحوثي ينصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة مؤكدا ان تشكيل مجلس رئاسي خطوة لا تقدم ولا تؤخر وهدفها شرعنة العدوان على اليمن
صنعاء تؤكد أن حاضر اليمن ومستقبله يتقرر في الداخل وأي نشاط خارج حدوده مجرد مسرحيات
إعلام الإحتلال الاسرائيلي: 3 قتلى في عملية مزدوجة وسط مدينة تل أبيب وطائرات مروحية تشارك في ملاحقة منفذي العملية
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش
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