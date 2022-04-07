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شاهد..عملية اطلاق نار وسط تل أبيب توقع إصابات حالة بعضهم خطيرة

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في رام الله عن عدد من الاصابات في عملية اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل ابيب.

العالم - الإحتلال

هذا وافادت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان عملية اطلاق النار في تل ابيب اوقعت خمسة اصابات ثلاثة من هم حالتهم خطيرة فيما افادت وكالة سما الاخبارية اصابة 8 إسرائيليين جراء إطلاق النار هذا، بأن رئيس حكومة الاحتلال بينيت يتواجد حاليا في الكرياه ويتابع تطورات عملية "تل أبيب".

وبحسب وسائل إعلام عبرية متطابقة، فإن من بين المصابين حالات خطيرة، وتجري الشرطة الإسرائيلية ملاحقة واسعة للمنفذ المشتبه به، كما قالت بأن منفذ العملية دخل مطعما وسط المدينة وأطلق النار على المستوطنين الذين بداخله قبل أن ينتقل لمنطقة أخرى.

وتابعت، بأن أصوات انفجارات في تل أبيب وعملية إطلاق النار مستمرة والإصابات في ازدياد و6 منها في حالة ميؤوس منها.

وقالت شرطة الإحتلال إن أحد منفذي العملية لاذ بالفرار.

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وافاد مراسلنا عن الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية "ايلي ليفي" قوله بان الحديث يدور عن ثلاث اماكن متفرقة لاطلاق النار واثنين من المنفذين و6 اصابات بين ميؤوس منها وخطيرة، إن عملية تل أبيب معقدة ومركبة.

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