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مراسل العالم: إعلام الإحتلال يتحدث عن خمس اصابات في عملية اطلاق نار وسط تل ابيب

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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