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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: 6 اصابات بين ميؤوس منها وخطيرة بعملية اطلاق نار وسط تل ابيب
مراسل العالم: الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية ايلي ليفي يقول إن الحديث يدور عن ثلاث اماكن متفرقة لاطلاق النار واثنين من المنفذين وست اصابات بين ميؤوس منها وخطيرة
إعلام الاحتلال: منفذ عملية تل ابيب دخل مطعما وسط المدينة وأطلق النار على المستوطنين الذين بداخله قبل أن ينتقل لمنطقة أخرى
يديعوت أحرونوت: رئيس حكومة الاحتلال بينيت يتواجد حاليا في الكرياه ويتابع تطورات عملية "تل أبيب"
مراسل العالم: شرطة الاحتلال تطلب من المستوطنين الاسرائيليين في تل ابيب عدم مغادرة منازلهم وتصف الحدث بالخطير جدا
اعلام الاحتلال: أصوات انفجارات في تل أبيب وعملية إطلاق النار مستمرة والإصابات في ازدياد وعدد منها في حالة ميؤوس منها
مراسل العالم: مصادر اسرائيلية تؤكد ان الاشتباك مستمر حتى اللحظة بين احد المنفذين وقوات الشرطة الاسرائيلية في تل ابيب
شرطة الإحتلال تقول إن أحد منفذي عملية تل أبيب لاذ بالفرار
مراسل العالم: 5 اصابات بينها 3 خطيرة بعملية اطلاق نار وسط تل ابيب
مراسل العالم: عملية تل أبيب لم تنته والحديث عن عدد من المنفذين
مراسل العالم: 5 اصابات بينها 3 خطيرة بعملية اطلاق نار وسط تل ابيب
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش
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