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الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عودة سفير الكويت إلى لبنان بعد أشهر على الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

العالم-الكويت

وقالت الوزارة، إن القرار جاء "في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية، واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون تقرر".

وأكدت الخارجية "على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان".

وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت قد سحبت سفرائها من بيروت في أكتوبر الماضي، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

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