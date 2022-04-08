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وسائل اعلام إسرائيلية: قوة خاصة قامت باغتيال منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم في مدينة يافا وهو فلسطيني من شمال الضفة الغربية

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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