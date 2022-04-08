نشطاء اليمن إنتهى دور دمية منصور والدور على من بقى!

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طبعا هذه الاستفاقة ليست نابعة من صحوة ضمير بل من واقع ان العدوان فشل في تحقيق اي من اهدافه وان الرد اليمني أصبح أقوى من أن يتحمله تحالف العدوان.

عبد ربه منصور هادي اعلن انه نقل صلاحياته الكاملة الى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي الذي تربطه علاقة قوية بالسعودية.

السعودية بطبيعة الحال رحبت بقرار هادي ودعت المجلس الجديد الى بدء حواء مع الحكومة اليمنية في صنعاء وحركة انصار الله.

خطوة عبد ربه منصور هادي لم تمر على اليمنيين وكل من شهد على جرائم العدوان طوال السنوات السبع الماضية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي غضب واسع من قرار عبد ربه حيث علق "الحيدري"حول هذا الموضوع كاتبا: "شرعية عبد ربه منصورهادي تساوي بيانا من الديوان الملكي السعودي عند الفجر يعلن فيه تنحيه عن المشهد السياسي، هكذا انتهت الشرعية بكل سهولة وهذه هي السعودية تبيع من لجأوا اليها وخانوا وطنهم".

وكتب "ابو مروان صوال" قائلا: " كان من بين الغاضبين على هادي والذين يعتبرون انه اصل المشكلة، ما في فائدة، وشرعية الفنادق بهرم السلطة ولا بيوصل للشعب منها هلاله واحدة. المفروض اول شيء تحطوا عبدربه منصور هادي والحكومة بصاروخ وارسلوهم لعند الحوثيين خلصونا منهم هم أكبر عاهة على السعودية والشعب اليمني".

وعلقت "غادة" مغردة: "واخير اعترف بن سلمان بفشل عدوانه على يمن الصمود انتهى الدمية منصور هادي وسينتهي هذا الدمية الجديد، الحل بصنعاء وليس بمكان اخر".

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