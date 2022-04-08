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فقدان سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين في مياه قبالة تايوان

فقدان سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين في مياه قبالة تايوان
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس أن سفينة على متنها 6 كوريين جنوبيين فقدت في المياه الواقعة غربي تايوان وتجري هناك عملية بحث وإنقاذ.

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت الوزارة أن إدارة خفر السواحل التايوانية تلقت نداء استغاثة من السفينة "كيوتو 1" التي كانت في طريقها من ميناء بوسان بكوريا الجنوبية إلى ميناء باتام بإندونيسيا.

وقالت الوزارة إن السلطات التايوانية أرسلت زوارق دورية وطائرات هليكوبتر إلى الموقع في أعقاب تلقي نداء الاستغاثة، وطلبت من السفن المبحرة في المياه بالقرب من الموقع التعاون في عملية البحث.

بدورها، أرسلت الشرطة البحرية الكورية الجنوبية زورق دورية لدعم عملية البحث والإنقاذ.

وتحمل السفينة "كيوتو 1" التابعة لشركة سي ستار شيبنغ (Sea Star Shipping) في الإمارات، علم سيراليون ويبلغ وزنها 322 طنا.

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