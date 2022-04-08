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شاهد..الفلسطينيون يتساءلون هل نُصبح على انتفاضة ثالثة؟

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

في ظل الخضات القوية التي تعيشها حكومة الاحتلال، تتكثف حركة اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى، لاسيما بعد اعلان رئيس حكومة الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو" نيته المشاركة في فعالية للمستوطنين قرب المسجد الاقصى.

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غضب واسع على مواقع التواصل من اعلان نتنياهو نيته اقتحام المسجد الاقصى، حيث كتب "باسل منصور" حول هذا الموضوع مغردا: "نتنياهو يقود مسيرة كبيرة للمستوطنين في القدس وفي المسجد الأقصى، تحشدوا ورابطوا واكسروا اعناقهم فإن الأقصى يناديكم يا شباب وأهل فلسطين".

وكتبت "سوريتا السعدي" مغردة: "سيقتحم ما يقارب المئة ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك مع نتنياهو. اقصاكم سيدنس لعل وعسى تستيقظوا من غفلتكم، تصبحوا على انتفاضة ثالثة".

وجاء في حساب "المجاهد": "بكرا أقذر مخلوق على هذي الأرض ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نتنياهو بدو يقتحم اطهر بقعة على الارض المسجد الاقصى المبارك. تمهيد لكثير امور".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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