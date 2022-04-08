شاهد..الفلسطينيون يتساءلون هل نُصبح على انتفاضة ثالثة؟

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غضب واسع على مواقع التواصل من اعلان نتنياهو نيته اقتحام المسجد الاقصى، حيث كتب "باسل منصور" حول هذا الموضوع مغردا: "نتنياهو يقود مسيرة كبيرة للمستوطنين في القدس وفي المسجد الأقصى، تحشدوا ورابطوا واكسروا اعناقهم فإن الأقصى يناديكم يا شباب وأهل فلسطين".

وكتبت "سوريتا السعدي" مغردة: "سيقتحم ما يقارب المئة ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك مع نتنياهو. اقصاكم سيدنس لعل وعسى تستيقظوا من غفلتكم، تصبحوا على انتفاضة ثالثة".

وجاء في حساب "المجاهد": "بكرا أقذر مخلوق على هذي الأرض ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق نتنياهو بدو يقتحم اطهر بقعة على الارض المسجد الاقصى المبارك. تمهيد لكثير امور".

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