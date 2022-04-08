هكذا حصدت اوروبا نتائج الإنخراط في الأزمة الاوكرانية..

العالم - مع الحدث

واوضح عيد في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث" أن اميركا في الازمة الاوكرانية تهيئ الساحة لحرب عالمية ثالثة، ومن خلال الازمة الاقتصادية التي ارخت بظاللها على العالم باسره.

بدوره، قال الخبير بالشؤون الروسية فهيم الصوراني، إن القوات الروسية حققت اهداف المرحلة الاولى من العملية العسكرية في اوكرانيا، وذلك بضرب جزء كبير من الجسم العسكري الاوكراني وفي نفس الوقت السيطرة على المناطق النووية الحساسة في اوكرانيا.

واضاف، أن القوات الروسية ستدخل المرحلة الثانية من تحقيق اهداف العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وهي التركيز على حسم معركة دونباس.

من جانبه قال استاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني إن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا بدأت تتجه الى حرب حقيقية بين روسيا وكتلة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، مشيرا الى ان اوروبا الغربية وعلى رأسها المانيا وفرنسا وقعت بين الكتلتين، حيث تواجه الضغط البريطاني الاميركي من اجل الاصطفاف معها في الحرب الاقتصادية ضد روسيا، لذا العالم يواجه صراع كبير وخطير وسيتحول الى حرب عالمية ثالثة.

ورأى الحمروني، أن المفاوضات بين موسكو وكييف كلما تقدمت بالوصول الى تفاهمات وبرضاء فرنسي الماني، بريطانيا واميركا تحركان الياتهما، الجاسوية والاعلامية، وتزيدان العقوبات على روسيا من اجل رش الزيت على النار حتى تبقى نار الحرب مشتعلة في اوكرانيا، لذا تدحرج الضغط الاميركي والبريطاني على الاوروبيين غيب الحل السياسي في الازمة الاوكرانية.

واوضح الخبير بالشؤون الروسية ان الحرب في اوكرانيا بعد الخطابات الاميركية والبريطانية والقرارات السايسية والضغط الاقتصادي على المانيا وفرنسا ستتسع رقعتها الى خارج الاراضي الاوكرانية.

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