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حاكم منطقة سومي الأوكرانية المحاذية لروسيا يعلن "تحريرها" من القوات الروسية

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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