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حزب الله: عملية تل أبيب أظهرت ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وتخبط أجهزته وفشلها الذريع

حزب الله: عملية تل أبيب أظهرت ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وتخبط أجهزته وفشلها الذريع
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أصدر حزب الله بيانا اليوم الجمعة، في أعقاب العملية التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم في تل أبيب، مشيدا ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة.

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيانه، “مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب”.

واضاف، “أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في تل ابيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وارباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد”.

وأشاد حزب الله في بيانه، “ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة”، ووجه التحية والتقدير لكل المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع واذلال امام العالم.

ودعا البيان احرار العالم وشعوب امتنا العربية والاسلامية الى مواكبة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه وتقديم كل اشكال الدعم الممكنة له.

وخُتم البيان بالقول، “نرى ان تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد ان قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال وان عزيمته اقوى من ارادة الاحتلال، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير كل فلسطين من البحر الى النهر”.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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