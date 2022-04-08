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شاهد.. المستفيد الرئيسي من استمرار الحرب في اوكرانيا

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي رياض عيد أن المستفيد الرئيسي من استمرار الحرب في اوكرانيا، هي شركات تصنيع الأسلحة الأميركية.

العالم - خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لبرنامج مع الحدث على قناة العالم الاخبارية، ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تسير وفق استراتيجية موسكو وذلك بحصر الجيش الاوكراني في مواقعه ومن ثم حسم معركة دونباس.

واوضح عيد أن اميركا في الازمة الاوكرانية تهيئ الساحة لحرب عالمية ثالثة، بسبب الازمة الاقتصادية التي عصفت بها، مشيرا الى ان المستفيد الرئيسي من الحرب في اوكرانيا، شركات تصنيع الاسلحة في اميركا.

وكشف عيد ان معظم اعضاء الكونغرس الاميركي لديهم اسهم في شركات تصنيع الاسلحة، وهذا ان دل على شيء يدل ان الانتعاش الاقتصادي في اميركا بعد انتكاسته، يتم على حساب توريد الاسحلة الى اوروبا، و هذا ما يفسر الضغط الاميركي على توريد الاسلحة الثقلية الى اوكرانيا عبر اوروبا من اجل استمرار الحرب.

واوضح الباحث السياسي، ان الادراة الاميركية بسبب الازمة الاقتصادية التي تعاني منها ستقاتل حتى اخر اوكراني ضد روسيا لتعميم تجارة الاسلحة لديها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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