تحقيق في تلقي مانشستر سيتي أموال من أبو ظبي

العالم - الامارات

وذكرت الصحيفة أنه تم تسريب وثائق تكشف قيام الإمارات بتسهيل المدفوعات لمانشستر سيتي، مما أثار الجدل الذي أدى إلى تلقي النادي حظرًا من المنافسة الأوروبية التي ألغيت في نهاية المطاف في محكمة التحكيم الرياضية.

وبحسب الوثائق التي نشرتها مجلة دير شبيجل الألمانية، فإن سيتي أجرى اتصالات مع هيئة حكومية في دولة الامارات للوفاء بالمدفوعات المستحقة للنادي من قبل شركة خاصة خاضعة لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي. مالك النادي منذ عام 2008.

يأتي هذا جنبًا إلى جنب مع ادعاءات أخرى بأن الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق في إمكانية دفع سيتي رسوم انتقال للاعبين دون السن القانونية واستكمال أجور مديرهم السابق ، روبرتو مانشيني ، عن طريق عقد استشاري سري.

ولم يعلق سيتي على الادعاءات لكن مصادر مقربة من النادي قالت إن التقارير الجديدة كانت استمرارا “لحملة منظمة” وجزءا من “محاولة لا نهاية لها لإلحاق الضرر بنا”.

أدت المزاعم السابقة التي أدلت بها دير شبيجل والتي أشارت إلى أن سيتي كان المستفيد من صفقات الرعاية المتضخمة التي مولها مباشرة الشيخ منصور إلى إيقاف النادي لمدة عامين من دوري أبطال أوروبا. تم إلغاء هذا الحظر لاحقًا عند الاستئناف من قبل Cas.

تستند التقارير الجديدة جزئيًا إلى شريحة أخرى من الوثائق التي أصدرتها مجموعة فوتبول ليكس. وهي تظهر عددًا من الاتصالات بين سيمون بيرس ، عضو مجلس إدارة المدينة ونائب رئيس نادي ملبورن سيتي الشقيق ، وعمر عوض ، المدير المالي لهيئة الشؤون التنفيذية ، وهي وكالة حكومية في أبو ظبي.

كما ورد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق في الادعاءات التي كانت أيضًا جزءًا من ملفات Football Leaks ، والتي تظهر أن المدير السابق مانشيني حصل على راتب من السيتي وأتعاب “استشارية” سنوية أكبر من نادي الجزيرة ، وهي مجموعة تسيطر عليها المجموعة بواسطة الشيخ منصور.

يُزعم أن الرسوم الإضافية تم وضعها من أجل التحايل على قواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.