الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس

اليابان تعلن طرد 8 دبلوماسيين روس
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

انضمت اليابان إلى قائمة الدول التي قررت طرد دبلوماسيين روس من أراضيها، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية، هيكاريكو أونو، اليوم الجمعة إعلان ثمانية من موظفي سفارة روسيا وممثليتها التجارية في طوكيو شخصيات غير مرغوب فيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولم تحدد المتحدثة الموعد الذي يتعين بحلوله على هؤلاء الدبلوماسيين الروس مغادرة البلاد.

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن السلطات اليابانية درست بدقة ماهية الأسماء المدرجة على القائمة السوداء الجديدة، خاصة وأن موسكو من المتوقع أن ترد بالمثل على إجراء طوكيو.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أثناء مؤتمر صحفي سيعقده اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة بحق موسكو، بما يشمل قيودا على استيراد الفحم الروسي.

وتعهدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو سترد على الإجراء الياباني "بشكل مناسب".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء فيه قد طردوا في الأسابيع الأخيرة إجمالا نحو 300 دبلوماسي روسي على خلفية استمرار القتال في أوكرانيا.

روابط ذات صلة

اليابان تصف تشديد العقوبات ضد روسيا بأنه 'السبيل الوحيد' في الوقت الحالي

اليابان تطالب الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

اليابان: لا نستطيع مصادرة الاحتياطيات الأجنبية الروسية

اليابان تحذر من تزايد احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف تركي بقذائف المدفعية على ريف الرقة الشمالي

شاهد بالفيديو... اندلاع حريق هائل واخلاء مباني في مدينة عكا

فولاد خوزستان الايراني يتعادل مع الغرافة القطري في دوري ابطال آسيا

الكوكب الأحمر بعيد عن الموت والعلماء يقدمون "الدليل"

العراق.. مستشار الكاظمي يعلن تحقيق قفزات كبيرة بحماية واسترجاع المال العام

بكين: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يزيد من حدة الانقسام