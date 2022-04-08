الحرب في اوكرانيا..هل دقة ساعة الحسم لمعركة دونباس؟

العالم - مارأيكم

يرى باحثون سياسيون، ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تسير وفق استراتيجية موسكو وذلك بحصر الجيش الاوكراني في مواقعه ومن ثم حسم معركة دونباس.

ويوضح الباحثون، أن اميركا في الازمة الاوكرانية تهيئ الساحة لحرب عالمية ثالثة، وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية اتي عصفت بها، موضحين أن المستفيد الرئيسي من الحرب في اوكرانيا، شركات تصنيع الاسلحة في اميركا.

ويكشف الباحثون السياسيون، ان معظم اعضاء الكونغرس الاميركي لديهم اسهم في شركات تصنيع الاسلحة، وهذا ان دل على شيء يدل على ان الانتعاش الاقتصادي في اميركا بعد انتكاسته، يتم على حساب توريد الاسحلة الى اوروبا واستمرار الحرب في اوكرانيا،و هذا ما يفسر الضغط الاميركي على توريد الاسلحة الثقلية الى اوكرانيا عبر اوروبا من اجل استمرار الحرب.

ويوكدون ان الادراة الاميركية بسبب الازمة الاقتصادية التي تعاني منها ستقاتل حتى اخر اوكراني ضد روسيا لتعميم تجارة الاسلحة لديها.

بدورهم، يقول خبراء بالشؤون الروسية، إن القوات الروسية حققت اهداف المرحلة الاولى من العملية العسكرية في اوكرانيا، وذلك بضرب جزء كبير من الجسم العسكري الاوكراني وفي نفس الوقت السيطرة على المناطق النووية الحساسة في اوكرانيا.

ويضيف، أن القوات الروسية ستدخل المرحلة الثانية من تحقيق اهداف العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وهي التركيز على حسم معركة دونباس.

ويكشف الخبراء ان بعض الدول بدأت بمفاوضات مع موسكو من اجل شراء النفط والغاز من روسيا بالروبل، وهذا من اجل الالتفاف على العقوبات ضد روسيا، حتى تجبر المصرف المركزي على رفع العقوبات عن الروبل الروسي كي تتمكن هذه الدول من شراء النفط والغاز.

من جانبهم يقول خبراء بالجغرافيا السياسية، إن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا بدأت تتجه الى حرب حقيقية بين روسيا وكتلة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، مشيرا الى ان اوروبا الغربية وعلى رأسها المانيا وفرنسا وقعت بين الكتلتين، حيث تواجه الضغط البريطاني الاميركي من اجل الاصطفاف معها في الحرب الاقتصادية ضد روسيا، لذا العالم يواجه صراع كبير وخطير وسيتحول الى حرب عالمية ثالثة.

ويرى الخبراء، ، أن المفاوضات بين موسكو وكييف كلما تقدمت بالوصول الى تفاهمات وبرضاء فرنسي الماني، بريطانيا واميركا تحركان الياتهما، الجاسوية والاعلامية، وتزيدان العقوبات على روسيا من اجل رش الزيت على النار حتى تبقى نار الحرب مشتعلة في اوكرانيا، لذا تدحرج الضغط الاميركي والبريطاني على الاوروبيين غيب الحل السياسي في الازمة الاوكرانية.

ويوضحون ان الحرب في اوكرانيا بعد الخطابات الاميركية والبريطانية والقرارات السايسية والضغط الاقتصادي على المانيا وفرنسا ستتسع رقعتها الى خارج الاراضي الاوكرانية.

مارأيكم..

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