إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان؛ ما أدى لإصابة ثلاثة منهم (تتراوح أعمارهم ما بين 20-22 عاما) بالرصاص في الظهر والفخذ، ونقلوا إلى إحدى مستشفيات المدينة.

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين شمال وجنوب وغرب طولكرم، ومنعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، فجر الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها، عرف من أصحابها المواطن أحمد وائل حنني.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، ما تسبب بتضرر عدد منها ولم يبلغ عن إصابات.

كما هاجم مستوطنون فجر اليوم، مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة على شارع رام الله نابلس بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية: إن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا المركبة التي كان يقودها نجله سيف قرب بلدة سلواد وأمطروها بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمركبة.

وأضافت أن عدة مركبات فلسطينية تعرضت للرشق بالحجارة في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين هاجموا الليلة الماضية عددا من مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

وكانت قوات الاحتلال أصابت فجر اليوم شابين من قرية أبو فلاح بالرصاص واعتقلتهما بالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.