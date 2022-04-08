حماس تزف الشهيد رعد خازم وتؤكد: المقاومة مستمرة

العالم _ فلسطين

وهنأت حماس في بيانٍ لها اليوم الجمعة، جنين ومخيمها وعائلة خازم بارتقاء الشهيد، الذي أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير.

وقالت: إننا إذ نزف الشهيد، لندعو شبابنا وأبناء شعبنا إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، ولنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة.

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

واستشهد الفدائي الفلسطيني رعد خازم منفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب خلال اشتباك مسلح في مدينة يافا، بعد ساعات من المطاردة الحثيثة، إثر عملية فدائية نفذها أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة 14 آخرين.

ووفق الإذاعة العبرية؛ فإن عناصر في جهاز "الشاباك" تعرفوا على الفدائي الفلسطيني قرب أحد مساجد المدينة، وطلبوا منه تسليم نفسه، إلا أنه فتح النار صوبهم ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح واستشهاده على الفور.