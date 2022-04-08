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20 قتيلا على الأقل في الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في شرق أوكرانيا

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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