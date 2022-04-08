الإستحقاق الانتخابي ومفصلية المرحلة

العالم - استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"استوديو بيروت"، أشار خشاب الى أن هذه الانتخابات بالنسبة للأمريكي تعتبر خلاصة ونتائج كل هذا الجهد الذي صبه الأمريكي في مرحلة ما بعد انتصار المقاومة في حرب عام 2006 م.

ونوه خشاب الى ان هذه الانتخابات أيضا مهمة جدا للمقاومة المطلوب المس بالعلاقة فيما بينها وبين بيئتها الحاضنة والمطلوب غبعاد حلفائها عنها والمطلوب تحجيم شعبيتها وحضورها على المستوى الداخلي اللبناني والتمثيلي.



واعتبر خشاب أن هذه الانتخابات مهمة جدا للناخب اللبناني الذي يعاني من ازمات سابقة على مستوى الكون حيث يعاني من معظم طبقة سياسية لم ترحمه فقط تنظر الى مصالحها الخاصة او تنفذ اجندات خارجية بعضها تآمري مباشر يبتعد عن المعايير الشخصية.

وبدأ العد التنازلي للمنازلة الانتخابية في الـ15 من مايو ايار المقبل أعلنت اللوائح ورصت الصفوف الحزبية وشكلت التحالفات وجمعت الاضاد على كلمة سواء انتخابية الطابع والهدف.

وعلى الرغم من استعار الأزمة التي تعبث باللبنانيين ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، فان اصوات واصداء الأزمة على سخونتها قد خفتت ليطغى عليها الضجيج الانتخابي، فتحت الشاشات على مصراعيها وازدحمت المنابر وتسيد المشهد الخطاب الطائفي الالغائي المؤجج فيما ينتظر اللبنانيون من يحاكي أوجاعهم ومعاناتهم الممتدة لسنوات.

هي معركة مصيرية بأبعادها الداخلية والاقليمية، فما هي أبرز ملامحها وعناوينها ولماذا تحتل سلم الاهتمام الدولي في لحظة تتسمر عيون العالم على الحرب في اوكرانيا فماذا يشكل هذا لبنان الصغير من خارطة التوازنات الكبرى.

واستعرض البرنامج تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال الكلمة التي ألقاها في المهرجان الحاشد الذي نظّمته اللجنة الانتخابية للائحة «التنمية والتحرير» النيابية قائلا:"من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي سوف يُنجزها لبنان واللبنانيين منذ الطائف وحتى الآن، نعم، نعم هو الأهم وربما الأخطر في تاريخ لبنان".

كما عرض البرنامج كلمة نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم قائلا:" عدم النزول إلى الانتخابات خدمة للخصوم ثمّ للأعداء، لأنّ اليوم كل ‏الرهان على هذه الانتخابات، وهم يعتبرونها انتخابات مفصلية في كلّ لبنان".

وهاجم قاسم «جماعات المجتمع المدني وأتباع السفارة الأميركية ، سائلاً: «هل رأيتم برنامجاً سياسياً عند جماعة المجتمع المدني من أتباع السفارة الأميركية؟ هل رأيتم برنامجاً انتخابياً فيه الاقتصاد وكيفية التعاطي مع واقع البلد كخطوة يعرضونها على الناس لينتخبونهم على أساسها؟»، معتبراً أنّ «كلّ أدوات هذه الجماعة هي يافطات عدة وقليل من المحاضرات وتثقيف وعمل إعلامي على التلفزيونات فقط".

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