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الاتحاد الأوروبي يجمد حتى الآن أصولا روسية بقيمة ما لا يقل عن 29,5 مليار يورو

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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