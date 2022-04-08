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ایران تزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية

ایران تزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

سیزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية بحضور رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي غدا السبت.

العالم - ايران

وستتم ازاحة الستارعن الجيل الجديد من الأدوية الاشعایة وهو اللوتيتيوم 177 في اليوم الوطني للتقننیة النووية المصادف يوم 9 نيسان/ابريل 2022.

وتستخدم الأدوية الاشعایة في علاج السرطان بسبب فعاليتها العالية وآثارها الجانبية القليلة.

ويعد الجيل الجديد من اللوتيتيوم Lutetium 177 " 177 " إنجازًا جديدًا لعلماء الصناعة النووية الايرانية، وسيکون أكثر فعالية من سابقته.

وتمکنت إيران في توطين المعرفة التقنية لإنتاج الأدوية الإشعاعية من خلال جهود العلماء النوويين في البلاد وتعد الدولة الأولى في المنطقة بإنتاج أكثر من 50 نوعًا من الأدوية الإشعاعية لعلاج أنواع مختلفة من السرطان وتصدر منتجاتها إلى دول العالم.

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