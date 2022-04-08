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مصر.. عرض تسريبات جديدة على التلفزيون لأول مرة

مصر.. عرض تسريبات جديدة على التلفزيون لأول مرة
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار في مصر، تسريبا جديدا لخيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان المسلمين.

العالم - مصر

وقال الشاطر خلال التسريب: "ده حضرتك من الآخر كل اللي اشتغل في نيابة أمن الدولة وجزء كبير من النيابة العامة لازم يتفور كله لأن ده جهاز أتربى على التبيعة للسلطة وكتير جدا بشكل كبير يعني مش بيخلصوا حاجة كدا لله وللقانون".

وعرضت حلقة أمس إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي التعديلات الدستورية التي أصدرها وتضمنت قرارات الإعلان الدستوري: "إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة - اعتبار القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى مثلا المحكمة الدستورية منذ تولي مرسي الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد - يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب -تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد".

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