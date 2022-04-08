الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

4 إصابات بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة قشم جنوب ايران

تونس.. ثلاثة نواب يمثلون أمام الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب

'الجيل الجديد': الوضع السياسي بالعراق بحالة انسداد تام

عملية 'تل أبيب' تزعزع أمن المستوطنين والفدائيون يُرعبون جمهور الكيان

ایران تزیح الستار عن الجيل الجديد من الأدوية الإشعاعية

الصحة الإيرانية تسجل 36 وفاة جديدة بكورونا